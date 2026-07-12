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Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı

Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, açtığı manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin Türk Lirası'nı Kızılay’a bağışladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Gürlek, Kızılay'ın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı. Gürlek, "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı.
  • Bakan Gürlek, vatandaşların Kızılay'a güven içinde bağış yapabileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisine yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay’a bağışladığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Gürlek, Kızılay’ın toplumsal dayanışmadaki önemine dikkat çekti.

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVEN İÇİNDE BAĞIŞ YAPABİLİR"

Türk Kızılay'ın köklü geçmişi ve fedakar kadrosuyla zor anlarda her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirten Bakan Gürlek, kurumun milletin yardımseverlik duygularını en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir. Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay’a bağışladım."

"DAYANIŞMANIN VE MERHAMETİN YANINDA OLACAĞIZ"

Kızılay’ın iyilik ve yardımlaşma konusundaki küresel rolüne değinen Adalet Bakanı Gürlek, merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm kurum çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür etti. Bakan Gürlek, açıklamasını "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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