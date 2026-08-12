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Serik'te Zabıtadan Kayıp Çantada Büyük Sürpriz

Serik'te Zabıtadan Kayıp Çantada Büyük Sürpriz
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Antalya'nın Serik ilçesinde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, içinde yüklü miktarda döviz ve Türk lirası bulunan bir kadın çantası buldu. Çantadaki evraklardan sahibinin Azerbaycanlı Aliyeva Q. olduğunu tespit eden ekipler, çantayı tutanakla sahibine teslim etti. Turist, zabıtaya duyarlılığı için teşekkür etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, içinde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası bulunan kayıp çantayı Azerbaycanlı sahibine teslim etti.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belek Komiserliği ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde rutin devriye görevleri sırasında yerde bir kadın çantası olduğunu fark etti.

Çantayı kontrol eden ekipler, içerisinde yüklü miktarda avro, dolar ve Türk lirası bulunduğunu belirledi.

Çantadaki evrakları inceleyen ekipler, kimlik bilgileri üzerinden sahibinin Azerbaycan vatandaşı Aliyeva Q. olduğunu tespit etti.

Zabıta ekipleri, Aliyeva Q'ya ulaşarak çantasının bulunduğu bilgisini verdi. Muhafaza altına alınan çanta, içerisindeki para ve diğer eşyalarla birlikte düzenlenen tutanakla sahibine teslim edildi.

Çantasına yeniden kavuşan turist, zabıta ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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