Serik'te Zabıtadan Kayıp Çantada Büyük Sürpriz

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, içinde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası bulunan kayıp çantayı Azerbaycanlı sahibine teslim etti.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Belek Komiserliği ekipleri, Belek Turizm Merkezi'nde rutin devriye görevleri sırasında yerde bir kadın çantası olduğunu fark etti.

Çantayı kontrol eden ekipler, içerisinde yüklü miktarda avro, dolar ve Türk lirası bulunduğunu belirledi.

Çantadaki evrakları inceleyen ekipler, kimlik bilgileri üzerinden sahibinin Azerbaycan vatandaşı Aliyeva Q. olduğunu tespit etti.

Zabıta ekipleri, Aliyeva Q'ya ulaşarak çantasının bulunduğu bilgisini verdi. Muhafaza altına alınan çanta, içerisindeki para ve diğer eşyalarla birlikte düzenlenen tutanakla sahibine teslim edildi.

Çantasına yeniden kavuşan turist, zabıta ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA