İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

İran'daki protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve "dış askeri müdahale" söylemleri piyasaları tedirgin ederken, İran riyali TL karşısında da tarihin en düşük seviyelerine geriledi.

İRAN GÜNDEMİ PİYASALARI KİLİTLEDİ

İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Ülkede süren rejim protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı.

BM: ASKERİ SÖYLEMLERİN ARTIŞINDAN ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Trump'ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri yönünde mesaj verip "Yardım yolda" ifadesini kullanmasına ilişkin soruya yanıt veren Dujarric, İran'ın durumuyla ilgili askeri söylemlerdeki artıştan "çok endişeli" olduklarını söyledi.

RİYAL TL KARŞISINDA DA ERİDİ

Bu gelişmelerin yarattığı tedirginlik, yaptırımların gölgesinde değer kaybeden İran resmi para birimi riyaldeki zayıflamayı daha görünür hale getirdi. Paylaşılan güncel kur ekranına göre 1 İran riyali 0,000040 Türk lirası seviyesinde fiyatlandı.