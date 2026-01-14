Haberler

İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Güncelleme:
İran'daki protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve "dış askeri müdahale" söylemleri piyasaları baskılarken, İran riyali TL karşısında da sert değer kaybıyla gündeme geldi; 1 riyal 0,000040 TL seviyesinde işlem görülüyor.

  • İran riyali Türk lirası karşısında 0,000040 seviyesine geriledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanması kararı aldı.
  • Birleşmiş Milletler, İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artmasından endişe duyduğunu açıkladı.

İran'daki protestolar, ABD'nin ticaret yaptırımları ve "dış askeri müdahale" söylemleri piyasaları tedirgin ederken, İran riyali TL karşısında da tarihin en düşük seviyelerine geriledi.

İRAN GÜNDEMİ PİYASALARI KİLİTLEDİ

İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Ülkede süren rejim protestoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı.

BM: ASKERİ SÖYLEMLERİN ARTIŞINDAN ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Trump'ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri yönünde mesaj verip "Yardım yolda" ifadesini kullanmasına ilişkin soruya yanıt veren Dujarric, İran'ın durumuyla ilgili askeri söylemlerdeki artıştan "çok endişeli" olduklarını söyledi.

RİYAL TL KARŞISINDA DA ERİDİ

Bu gelişmelerin yarattığı tedirginlik, yaptırımların gölgesinde değer kaybeden İran resmi para birimi riyaldeki zayıflamayı daha görünür hale getirdi. Paylaşılan güncel kur ekranına göre 1 İran riyali 0,000040 Türk lirası seviyesinde fiyatlandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bu Borsa Manipulasyonlarına karşı Başbakanımız bir el atmaz ise, bizim de Başımız yanar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Euro ve sterlin karşısında şuan sıfır seviyesinde ve takasa kapalı.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Siz daha durun! ABD ve İsrail, Yarın İran'ı vurduğunda o zaman 10 sıfır daha ekleyecek. Bunu bir kenara yazın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

