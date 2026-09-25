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Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

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Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu Haber Videosunu İzle
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu
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Gürcistan'da 1.000 Türk Lirası'nı döviz bürosunda çevirip karşılığında yalnızca 52 Lari alabilen Türk vatandaşı, elindeki banknotları göstererek "Paramız nasıl bu kadar değersizleşti?" sözleriyle sitem etti.

Gürcistan'a seyahat eden bir Türk vatandaşının Türk Lirası'nın alım gücüne dikkat çektiği video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gürcistan'da 1.000 Türk Lirası'nı yerel para birimi Gürcistan Larisi'ne çeviren kadın, döviz bürosundan aldığı tutarı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"PARAMIZ NASIL BU KADAR DEĞERSİZLEŞTİ?"

1.000 TL karşılığında eline sadece 52 Lari geçtiğini belirten kadın, o anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Elindeki banknotları göstererek duruma tepki gösteren vatandaş, "Paramız nasıl bu kadar değersizleşti?" sorusunu sorarak Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybına vurgu yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhakinen6321:

durmak yok, yok etmeye devam

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Haber Yorumlarıvedat cici:

başka ülkeler paramızı kabul etmeyene kadar

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Haber Yorumlarıvedat cici:

evet nasıl oldu bu ekonomistlere sormak lazım

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Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Üzerinde düşünülmesi gereken bir durum Türkiye Yüzyılında paramızın değeri bu olmamalı.

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Haber YorumlarıHÜSEYİN ERDOĞAN:

Şu savunucular nerede? Heryerde savunan. .merak ettim. Şu durum nasıl izah edilir.

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Haber YorumlarıPc Copat:

1000 lira derken bile yanılgı oluyor global piyasada 6 sıfır atıldı diye "canın sağolsun" çekilmiyor dış borç olarak ana parayı geçtim faizi geçtim faiz yapılandırmalarını bile ödeyemez duruma gelmek üzereyiz bu kadar yüklü vergi sistemine rağmen.. Allah sonumuzu hayr etsin

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