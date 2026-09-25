Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

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Gürcistan'a seyahat eden bir Türk vatandaşının Türk Lirası'nın alım gücüne dikkat çektiği video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gürcistan'da 1.000 Türk Lirası'nı yerel para birimi Gürcistan Larisi'ne çeviren kadın, döviz bürosundan aldığı tutarı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"PARAMIZ NASIL BU KADAR DEĞERSİZLEŞTİ?"

1.000 TL karşılığında eline sadece 52 Lari geçtiğini belirten kadın, o anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Elindeki banknotları göstererek duruma tepki gösteren vatandaş, "Paramız nasıl bu kadar değersizleşti?" sorusunu sorarak Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybına vurgu yaptı.

Kaynak: Haberler.com