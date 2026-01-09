BES devlet katkısı düştü mü?

İşveren katkıları hariç olmak üzere, katılımcılar tarafından BES hesaplarına yatırılan tutarlarda devlet katkısı oranı artık %20 olarak uygulanıyor. Daha önce bu oran %30 seviyesindeydi. Bu değişiklikle, Türk lirası üzerinden yapılan katkılarda devlet katkısı tutarı düşmüş oldu.

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 20 İLE GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) güçlü yapısını ve sürdürülebilirliğini koruduğunu açıkladı. Yeni dönemde devlet katkısının %20 oranıyla devam ettiği vurgulandı. Bu oran, uluslararası standartlarla kıyaslandığında hâlâ yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyi olarak değerlendiriliyor.

BES, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI YAPISAL REFORMLARINDAN BİRİ

22 yıllık geçmişiyle BES, Türkiye'nin en etkili yapısal reformlarından biri olarak gösteriliyor. Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi birlikte ele alındığında, sistemde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2,2 trilyon lira fon büyüklüğü bulunuyor. Bu rakamlar, BES'in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığını, kalıcı ve güçlü bir tasarruf-ekosistemine dönüştüğünü ortaya koyuyor.

DEVLET KATKISI ÜST LİMİTLERİ ARTAN ASGARİ ÜCRETLE YÜKSELİYOR

Brüt asgari ücretteki artış, devlet katkısı üst limitlerini de artırdı. TSB, yapılan düzenlemenin ekonomik koşullar, kamunun bütçe dengeleri ve sistemin mevcut ölçeği dikkate alınarak yapılan bir dengeleme adımı olduğunu belirtti.

KATILIMCI BİRİKİMLERİ GÜVENCE ALTINDA

Açıklamada, BES katılımcılarının mevcut birikimlerine yönelik herhangi bir değişiklik olmadığı özellikle vurgulandı. Katılımcıların birikimleri ve hak edilen devlet katkıları tamamen güvence altında bulunuyor.

BES SADECE DEVLET KATKISI İLE SINIRLI DEĞİL

Sistemin avantajları yalnızca devlet katkısıyla sınırlı değil. Fon çeşitliliği, profesyonel fon yönetimi ve uzun vadeli yatırım perspektifi sayesinde BES, güçlü bir yatırım alternatifi sunuyor. Son 5 yılda BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi yaklaşık %827 seviyesinde gerçekleşti ve bu performans altın dışındaki tüm yatırım araçları ve enflasyonun üzerinde kaydedildi.

SON DÖNEMDE FON BÜYÜKLÜĞÜ VE GETİRİLER ARTTI

Son bir yılda BES katılımcılarının fon büyüklüğü %80 artış gösterdi. Doğru fon dağılımı stratejileri sayesinde katılımcılar daha yüksek getiri elde edebildi.

BES, TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK BİR ROL ÜSTLENİYOR

TSB'ye göre BES, bireylerin emeklilik dönemleri için güvenli ve uzun vadeli birikim yapmasını sağlarken, sermaye piyasalarına ve reel sektöre kalıcı fon kaynağı oluşturarak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Açıklamada, devlet desteğinin güçlü şekilde devam ettiği ve BES'in şeffaf altyapısı ile uzun vadeli tasarruf ve yatırım güvencesi sunmaya devam edeceği belirtildi.