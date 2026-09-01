Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya, Türk şoförlerin ülkede çalışmasını kolaylaştırabilecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Profesyonel sürücülük için gereken mesleki yeterlilik sınavlarında Türkçe seçeneğinin sunulmasıyla dil kaynaklı önemli engellerden biri kaldırıldı.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINA TÜRKÇE SEÇENEĞİ

Almanya'da taşımacılık sektörünün uzun süredir karşı karşıya olduğu sürücü ihtiyacını gidermek için yeni adımlar atılıyor. Ülkede şoför açığının 120 bini aştığı belirtilirken, 18 Ağustos itibarıyla profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerine yönelik hızlandırılmış temel yeterlilik sınavlarında Türkçe seçeneği sunulmaya başlandı. Düzenleme özellikle mesleki tecrübesi bulunan ancak Almanca seviyesi yeterli olmayan Türk sürücüler açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.

HER EHLİYET SINAVI TÜRKÇE OLMAYACAK

Yeni uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Türkçe seçeneği genel ehliyet sınavlarını kapsamıyor. Dil kolaylığı yalnızca profesyonel sürücülük için gerekli mesleki yeterlilik sınavında geçerli olacak. Adayların süreç kapsamında öncelikle yetkili kurumlardan 140 saatlik zorunlu eğitim almaları, ardından Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından gerçekleştirilen 90 dakikalık teorik sınavı başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Uygulama özellikle C sınıfı kamyon, CE sınıfı tır ve D sınıfı otobüs sürücülerini ilgilendiriyor.

TÜRK EHLİYETİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Türkçe sınav seçeneğinin sunulması, Türkiye'den Almanya'ya giderek doğrudan şoför olarak çalışılabileceği anlamına gelmiyor. Adayların Almanya'da direksiyon başına geçebilmek için ehliyetlerini Alman standartlarına uygun hale getirmeleri, geçerli bir iş sözleşmesine sahip olmaları ve gerekli vize işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Sınavın Türkçe yapılabilmesi önemli bir avantaj sağlasa da iş hayatında kullanılmak üzere temel seviyede Almanca bilinmesi sürücüler açısından önemini koruyor.

MAAŞLAR 4 BİN 500 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Düzenlemenin Türkiye'deki sürücüler açısından en dikkat çekici yönlerinden biri de Almanya'daki ücretler. Verilen bilgilere göre Almanya'da tır ve kamyon şoförlerinin kazançları; deneyim, çalışılan eyalet, taşınan yük ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişiyor. Aylık ücretlerin 2 bin 800 euro ile 4 bin 500 euro brüt arasında değişebildiği belirtiliyor. Net ücret ise vergi dilimi, medeni durum, gece çalışması ve diğer ek ödemelere göre farklılık gösterebiliyor.

45 YAŞ ÜZERİNDEKİLER İÇİN EK ŞART

Mesleğe giriş için genel bir yaş sınırı bulunmadığı belirtilirken, 45 yaşın üzerindeki adaylar için ayrıca gelir veya emeklilik güvencesine ilişkin koşullar uygulanıyor. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, verilen 2026 yılı bilgilerine göre bu gruptaki adaylardan yıllık en az 55 bin 770 euro gelir seviyesine ulaşmaları veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduklarını belgelemeleri isteniyor.

Kaynak: Haberler.com