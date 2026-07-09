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Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat ettik. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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