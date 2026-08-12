Kolombiya İçin 25 Milyon Franklık Acil Yardım Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), depremin vurduğu Kolombiya'daki çalışmalara desteği artırmak için 25 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 1 milyar 471 milyon Türk lirası) tutarında acil yardım çağrısı başlattı.

IFRC'den, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kolombiya'nın batısında yaşanan depremin ardından insani yardım çalışmalarının yoğunlaştığına işaret edilen açıklamada, "Kolombiya Kızılhaçına desteği artırmak için 25 milyon İsviçre frangı tutarında acil yardım çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrı, Kolombiya Kızılhaçının hayat kurtaran yardımlar sunmasına, yerel müdahale kapasitesini güçlendirmesine ve önümüzdeki 24 ay boyunca yaklaşık 24 bin kişiye destek sağlamasına yardımcı olmak için IFRC ağının tamamından destek seferber edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta yaşanan felaketin hemen ardından acil destek sağlamak için IFRC'nin Afet Müdahale Acil Durum Fonu'ndan (IFRC-DREF) 1 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 59 milyon Türk lirası) serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bu çağrının, Kolombiya Kızılhaçının etkilenen topluluklara hayat kurtarıcı yardımı daha da artırmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçmişti.

Kaynak: AA