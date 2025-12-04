Haberler

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme damgasını vurdu. Adli emanet kasasından yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan katip Erdal Timurtaş, İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Türk lirası karşılığı 154 milyon TL olan vurgunu yapan katip Erdal Timurtaş'ın her detayı adım adım planladığı ortaya çıktı. Çevresine "Vizemizi aldık, İngiltere'ye taşınacağız" diyen Timurtaş'ın eşinin ücretli öğretmenlik yaptığı belirlendi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet kasasının soyulmasıyla ortaya çıkan hırsızlık olayı, adliyede büyük bir şok yarattı. Yapılan incelemede, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu anlaşıldı.

TEKERLEKLİ ARABAYLA DIŞARI ÇIKARDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Soruşturmada, büroda katip olarak görev yapan Erdal Timurtaş'ın, altınları siyah poşetlere doldurup market arabası benzeri tekerlekli bir araçla adliyeden çıkardığı tespit edildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI: KASALAR BOŞ

Olay, 1 Aralık'ta sorumlu Cumhuriyet Savcısının yaptığı olağan denetim sırasında gün yüzüne çıktı. 2021'den bu yana adli emanette görevli olan Timurtaş'ın "Ailevi sorunlarım var" diyerek izne ayrıldıktan sonra uzun süre işe gelmemesi üzerine şüphelenen savcılık, anahtarı katip Kemal Demir'de bulunan kasaları açtırdı. Kasaların tamamen boş olduğu belirlendi.

TOPLAM VURGUN 154 MİLYON LİRA

Soruşturma derinleştikçe çalınan altın ve gümüşlerin, göçmenlerin dahil olduğu bir altın kaçakçılığı soruşturmasında el konulan emanetler olduğu ortaya çıktı. Değerinin yaklaşık 154 milyon lira olduğu tespit edilen ziynetlerin çalınmasıyla ilgili Timurtaş ve Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

AİLESİYLE KAÇMIŞ

Polis araştırmalarında, Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Ayrıca daha önce de bir kez İngiltere'ye gittiği, mart ayında vize başvurusu için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı belirlendi.

Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltındaki Kemal Demir'in sorgusu devam ediyor. Adli emanet bürosunda görevli yazı işleri müdürü ve diğer personelin de ifadeleri alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ARKADAŞLARINA MESAJ: MALLARI SATTIM

Timurtaş'ın yakın çevresine, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da ortaya çıktı. Adliyede iki ayda bir yapılan rutin denetimlerde, 2 Ekim'deki son kontrolde tüm emanetlerin yerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

EŞİNİN MESLEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, son yılların en büyük hırsızlığına imza atan Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın, Esenyurt'ta bir ilkokulda ücretli sınıf öğretmenliği yaptığı iki çocuğunun da aynı okulda okuduğu öğrenildi. Çevresine "Vizemizi aldık, İngiltere'ye taşınacağız" dediği belirtilirken, polis okul çevresindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEnes:

Bu haberi 4 kere yaptınız hepsindede eşinin mesleğini öğretmen olduğunu sahsin chpli olduğunu belirtiniz. Şimdi tekrar haber yapmanın ne mantığı var

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımjhh:

hep büyükbaşlar mı çalacak şimdide küçük memur çalmış

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Altınlar göçmenlerinmiş. Sıkıntı yok

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

iyi yapmışlar sonuçta devletin malını çalmamıslar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Kurt:

Bunlar hep liyakatsız ve koolanarak listeden işe alımların sonucu. Emek vererek ve ihtiyacı olduğu için işe alınanlar böyle birşey yapmaz. Kanımca 1 aya kadar da olay unutulur, unutturulur....

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
