Hazine, ağustos sonu merkezi yönetim brüt borç stokunu 15 trilyon 893,8 milyar TL duyurdu

Hazine, ağustos sonu merkezi yönetim brüt borç stokunu 15 trilyon 893,8 milyar TL duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı. Buna göre stok 15 trilyon 893,8 milyar lira olurken, bunun 7 trilyon 748 milyar lirası Türk lirası, 8 trilyon 145,8 milyar lirası döviz cinsi borçlardan oluştu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 15 trilyon 893,8 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 15 trilyon 893,8 milyar lira oldu.
Borç stokunun 7 trilyon 748 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 145,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: AA