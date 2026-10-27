Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara merkezli 2 ilde DEAŞ'ın finansmanına yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu; firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Suriye'deki Hol Kampı'nda alıkonulan DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir kadın ve çocuklara yardım gönderilmesi kapsamında yürütülen soruşturmada, örgütün finansman faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü R Büro Amirliği ekiplerince, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışında ve Türkiye genelinde yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda alıkonulan DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiği yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlığı dondurulan şahsa fon sağladığı belirlenen kişiler mercek altına alındı.

18 şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 18 şüpheli belirlendi.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 314'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve ilgili mevzuat kapsamında 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

2 milyon 135 bin liralık para, döviz ve altına el konuldu

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 can alan hortumun ardından korkunç manzara

5 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti

Tanınmış turizmcinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

Maça damga vuran kare!

İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
İstanbul'u sağanak vurdu! Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Tıbbi müdahaleler öncesinde hasta onayı artık e-Nabız üzerinden de verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız üzerinden verilebilecek