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Binance TR kripto çekimlerini geçici olarak durdurdu! Şirketten 'varlıklar güvende' açıklaması

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Binance TR kripto çekimlerini geçici olarak durdurdu! Şirketten 'varlıklar güvende' açıklaması
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Binance TR, tedbir amacıyla kripto varlık çekim işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu vurgularken alım satım, Türk lirası yatırma-çekme ve kripto yatırma işlemlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Binance TR, platformda tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket'ten yapılan açıklamada, platformdaki işlemlere ilişkin bilgi verildi.

ALIM SATIM VE TL İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Öte yandan, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA
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