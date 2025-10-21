Haberler

Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 3 Tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik, kaçakçılık ve asayiş alanında düzenlediği operasyonlarda toplam piyasa değeri 5 milyon Türk lirası olan kaçak malzeme ele geçirdi ve 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak merkez ve ilçelerinde narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Türk lirası değerinde kaçak malzeme ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15.08 gram esrar, 2.85 gram metamfetamin, 1.07 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza, 2 adet bong aparatı, 41 bin 140 adet bandrolsüz sigara, bin 200 adet bandrolsüz elektronik sigara tütünü, 3 kilo bandrolsüz pipo tütünü, 2 bin adet puro, 10 adet cep telefonu, bin 900 adet gözlük, 230 adet elektronik sigara, 2 bin 750 adet emtia ele geçirildi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
