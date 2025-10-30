Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında Büyük Esrar Operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk Lirası olan 525 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarına gelen 2 TIR şüpheli bulunarak takibe alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, araçların gizli bölmelerinde esrar bulundu. Ele geçirilen toplam 525 kilogram esrarın piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Operasyonlarla ilgili soruşturma, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.