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Eylül sonunda merkezi yönetim brüt borç stoku 16 trilyon 202,2 milyar liraya ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim brüt borç stoku eylül sonu itibarıyla 16 trilyon 202,2 milyar lira oldu. Borç stokunun 7 trilyon 983,2 milyar lirası Türk lirası, 8 trilyon 219,1 milyar lirası ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 16 trilyon 202,2 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 16 trilyon 202,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 983,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 8 trilyon 219,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
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