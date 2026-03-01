Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

TCMB, döviz kurlarındaki oynaklıkları engellemek için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verileceğini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası ayrıca, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
