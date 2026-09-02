Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Döviz piyasalarında Azerbaycan Manatı’nın Türk Lirası karşısındaki tırmanışı devam ediyor. Sene başında 24 TL seviyelerinde seyreden manat, istikrarlı tırmanışını sürdürerek 2 Eylül itibarıyla 28,41 TL seviyesine ulaştı.
- 1 Azerbaycan Manatı (AZN), 2 Eylül itibarıyla 28,41 Türk Lirası (TRY) seviyesinden işlem görüyor.
- Manat, 2026 yılına 24 TL seviyesinden başlayarak kademeli yükseldi ve 7 Ağustos 2026'da 28,06 TL eşiğini aştı.
- Manat/TL paritesi son bir yılda istikrarlı bir tırmanış grafiği sergiledi.
Döviz piyasalarında Azerbaycan Manatı’nın Türk Lirası karşısındaki tırmanışı devam ediyor. Son verilerle birlikte 1 Azerbaycan Manatı 28,41 TL seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir yükseliş grafiği sergiledi.
Piyasalardan alınan son finansal verilere göre, Azerbaycan Manatı (AZN) Türk Lirası (TRY) karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. 2 Eylül itibarıyla 1 Azerbaycan Manatı, 28,41 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.
YILLIK GRAFİKTE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ TRENDİ
Son 1 yıllık değişim grafiği incelendiğinde, manatın Türk Lirası karşısında kararlı ve istikrarlı bir tırmanış grafiği çizdiği görülüyor:
- Ocak 2026: Yıla 24 TL seviyelerinden başlayan manat, kademeli yükselişini sürdürdü.
- Ağustos 2026: 7 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 28,06 TL eşiğini aştı.
- Eylül 2026: Yükseliş trendini koruyarak 28,41 TL seviyesine ulaştı.
Piyasa uzmanları, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin manat/TL paritesi üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini belirtiyor.