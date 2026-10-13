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Mersin merkezli DEAŞ finans operasyonunda 4 ilde 10 zanlı gözaltına alındı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 4 ilde DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Adres aramalarında 397 bin 769 lira değerinde dolar, Suriye Lirası ve Türk Lirası ele geçirildi; zanlıların işlemleri sürüyor.

Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna karışan 9 zanlının kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'deki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Çalışmada, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan gözaltına alınan ve deport edilmesinin ardından illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı saptanan 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 397 bin 769 lira değerinde dolar, Suriye Lirası ve Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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