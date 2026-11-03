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Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir."

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Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.

Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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