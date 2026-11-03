Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir.
Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı