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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanma görüntüleri paylaşıldı

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- Hücre evine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, cep telefonları ile çeşitli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan firari eski yüzbaşı B.K'nin yakalanmasına ilişkin operasyon görüntülerini paylaştı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde hücre evine düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerde polislerin binaya girerek hedef daireye ulaştığı ve B.K'yi saklandığı odada yakaladığı anlar yer aldı.

Kelepçelenerek binadan çıkarılan B.K'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.

Hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.

B.K'nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris'e giden FETÖ mensuplarının arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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