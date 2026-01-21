Osmaniye'de durdurulan tırda 1 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir aracı takibe aldı. Kaçak sigara taşındığı yönündeki bilgi doğrultusunda izlenen araç, Osmaniye Merkez ilçesi Arslanlı Yol Kontrol Noktası'nda durduruldu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE