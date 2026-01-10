Haberler

İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1.9 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda toplam değeri 1 milyar 945 milyon Türk lirası olan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Operasyonlarda 443 kilogram metamfetamin ile birlikte farklı türlerde uyuşturucular yakalandı.

TİCARET Bakanlığı, İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 milyar 945 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza ekiplerince yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda Meksika'dan gelerek transit olarak Avustralya'ya gidecek olan kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da İran'dan gelen TIR'da 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam piyasa değerinin 1 milyar 945 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
