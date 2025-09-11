11 EYLÜL 2025 DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM: Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Türkiye ekonomisine dair haberleri takip edenler için, 11 Eylül 2025 itibarıyla döviz kurları ve bunların arkasındaki ekonomik göstergeler büyük önem taşıyor. Enflasyon, faiz, küresel piyasalarda ABD, Avrupa ve İngiltere'deki beklentiler; hepsi TL üzerinde etkili.

11 Eylül 2025 DOLAR FİYATI - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

USD/TRY kuru bu tarih için 41,2945 TL olarak tespit edilmiş durumda.

Bu seviye, Türkiye'de TL'nin değer kaybı eğilimini, küresel dolar talebi ve uluslararası finansal değişkenleri de yansıtıyor.

Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon oranları, döviz rezervleri ve küresel petrol-emtia fiyatları gibi faktörler USD/TRY kuru üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

DALGALI SEBEPLER

Küresel sermaye akımları; risk iştahı ya da risk kaçışı durumları, dolar talebini etkiler.

ABD'de açıklanan makro veriler (istihdam, enflasyon, tüketici güveni) doların değerini yukarı ya da aşağı yönlendirir.

Türkiye'deki para ve maliye politikası kararları, özellikle rezerv durumu ve dış ticaret açığı, TL üzerinde baskı veya rahatlama yaratır.

11 Eylül 2025 STERLİN FİYATI - BUGÜN STERLİN NE KADAR?

1 İngiliz Sterlini (GBP) = 55,94 TL olarak kaydedilmiş durumda.

Sterlin-TL kurundaki bu yüksek seviye, İngiltere Merkez Bankası politikaları, Brexit sonrası ekonomik görünüm ve küresel sermayenin güvenli liman tercihlerinden etkileniyor.

STERLİN-DOLAR PARİTESİ

Sterlin ve dolar karşılaştırıldığında:

GBP/USD paritesindeki değişimler, İngiltere'deki faiz kararları, enflasyon ve dış ticaret verileriyle şekilleniyor.

Örneğin, İngiltere Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışı yapma ihtimali sterlini destekler; ancak ekonomik büyüme endişeleri veya küresel kriz sinyalleri sterlini zayıflatabilir.

TL'DE STERLİN RİSKİ

Türkiye'ye mal/hizmet ithalatında sterlinin yükselişi maliyetleri artırır.

TL cinsinden borçlanmaları olan taraflar için sterlin yükseldikçe geri ödeme maliyetleri artar.

Yatırımcılar için sterlin yüksek getiri potansiyeli sunabilir, fakat risk volatilite sebepleriyle yüksek.

11 Eylül 2025 EURO FİYATI - BUGÜN EURO NE KADAR?

EUR/TRY kuru bu tarihte 48,3700 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca "euro dolar ne kadar" bağlamında, EUR/USD paritesi küresel finans piyasalarında önemli bir referans. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz politikaları, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD-Euro bölgesi faiz farkı, bu pariteyi etkiliyor.