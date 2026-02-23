Haberler

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son 6 ayda Azerbaycan Manatı, 24 lira seviyelerinden 25,80'e yaklaşarak Türk Lirası karşısında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

  • Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki değeri Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya kadar kademeli olarak arttı.
  • 1 Azerbaycan Manatı 6 ay önce yaklaşık 24 lira seviyesindeyken, bugün 25,80 lira seviyesine ulaştı.

Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki son 6 aylık performansı dikkat çekti. Paylaşılan grafik verilerine göre manat, TL karşısında istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

EYLÜLDEN ŞUBATA KADEMELİ ARTIŞ

Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya uzanan süreçte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri kademeli olarak arttı. Grafikte zaman zaman küçük dalgalanmalar yaşansa da genel eğilimin yukarı yönlü olduğu görüldü.

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

24 LİRADAN 25,80 SEVİYESİNE

6 ay önce 1 Azerbaycan Manatı yaklaşık 24 lira seviyesindeyken, bugün 25,80 lira seviyelerine dayandığı kaydedildi. Bu tablo, manatın TL karşısında değer kazandığını ortaya koydu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

MEMLEKET BITMIŞ AĞLAYANIMIZ YOK

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur
Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

153 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı