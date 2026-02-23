6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Son 6 ayda Azerbaycan Manatı, 24 lira seviyelerinden 25,80'e yaklaşarak Türk Lirası karşısında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.
- Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki değeri Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya kadar kademeli olarak arttı.
- 1 Azerbaycan Manatı 6 ay önce yaklaşık 24 lira seviyesindeyken, bugün 25,80 lira seviyesine ulaştı.
Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki son 6 aylık performansı dikkat çekti. Paylaşılan grafik verilerine göre manat, TL karşısında istikrarlı bir yükseliş sergiledi.
EYLÜLDEN ŞUBATA KADEMELİ ARTIŞ
Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya uzanan süreçte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri kademeli olarak arttı. Grafikte zaman zaman küçük dalgalanmalar yaşansa da genel eğilimin yukarı yönlü olduğu görüldü.
24 LİRADAN 25,80 SEVİYESİNE
6 ay önce 1 Azerbaycan Manatı yaklaşık 24 lira seviyesindeyken, bugün 25,80 lira seviyelerine dayandığı kaydedildi. Bu tablo, manatın TL karşısında değer kazandığını ortaya koydu.