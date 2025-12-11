Menteşe'de aykırı ışık ve abartı egzozdan bir araca 11 bin TL ceza
Menteşe İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle yüksek sesli egzoz ve mevzuata aykırı ışık donanımlarıyla çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Kötekli Mahallesi'nde yapılan kontrollerde iki ihlal tespit edilerek araç sahibine toplam 11 bin Türk Lirası ceza kesildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan bir araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Menteşe İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, son dönemde özellikle yüksek sesli egzoz ve mevzuata aykırı ışıklandırma donanımlarıyla çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Kötekli Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında, seyir halindeki bir araçta "Aykırı Işık Donanımı" ve "Abartı Egzoz" tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından, araç sahibine iki ihlal maddesinden toplam 11 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası yazıldı. - MUĞLA
