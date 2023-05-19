Sosyal Güvenlik Kurumu Haberleri - Sosyal Güvenlik Kurumu Haber - Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Haberleri
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Alım fiyatları ivedilikle açıklanmalı"
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR
Onlarca hayata dokunan doktor çift, SMA'lı bebekleri için zamanla yarışıyor
Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR
Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR
Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi
Osmaniyeli Vatandaş: "Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...
Osmaniyeli Vatandaş: "Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, SGK İl Müdür Vekili Hüseyin Er'i Kabul Etti
ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: "İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti"
ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: "İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti"
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Çiftçilerimizin Sorunları Çözüm Bekliyor
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi
Meral Akşener: 'Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz
BES İzmir Şubesi, Kamu Çalışanlarının Maaşlarına Acil Ek Zam Yapılması Talebiyle Eylem Yaptı
Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)
Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)
KESK Eş Genel Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil
KESK Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil, Gerçekler Yansıtılmıyor
Erdoğan, Aydın'da: "27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?"
Erdoğan, Aydın'da: "27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Anamur'da yaşanan fırtına ve hortum sonrası açıklama
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Anamur'daki fırtına ve hortum mağdurlarına geçmiş olsun
TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı
SGK, Nisan Ayında Bağlanan Aylıkların Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihini Açıkladı
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz
Kayseri mitingindeki kalabalık Erdoğan'ı mest etti! Alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı