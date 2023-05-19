Sosyal Güvenlik Kurumu Haberleri - Sosyal Güvenlik Kurumu Haber - Haberler

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Sosyal Güvenlik Kurumu Haberleri

Sosyal Güvenlik Kurumu haber, Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Alım fiyatları ivedilikle açıklanmalı'

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Alım fiyatları ivedilikle açıklanmalı"

Sosyal Güvenlik Kurumu - Dün 19:19
TZOB Başkanı Bayraktar: Alım fiyatları yeni bakanı beklememeli

TZOB Başkanı Bayraktar: Alım fiyatları yeni bakanı beklememeli

Sosyal Güvenlik Kurumu - Dün 18:58
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
Onlarca hayata dokunan doktor çift, SMA'lı bebekleri için zamanla yarışıyor

Onlarca hayata dokunan doktor çift, SMA'lı bebekleri için zamanla yarışıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor

Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor

Onlarca Hayata Dokunan Doktor Çift, SMA'lı Bebekleri İçin Zamanla Yarışıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

ONLARCA HAYATA DOKUNAN DOKTOR ÇİFT, SMA'LI BEBEKLERİ İÇİN ZAMANLA YARIŞIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu - 18.05.2023
Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
Osmaniyeli Vatandaş: 'Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...

Osmaniyeli Vatandaş: "Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
Osmaniyeli Vatandaş: 'Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...

Osmaniyeli Vatandaş: "Annem Eklem Hastası. İki İlacın Maliyeti Bize 2 Bin 978 Lira. Bir Emekli Bir İlaca Bu Kadar Para Verirse Bu Emekli Nasıl...

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, SGK İl Müdür Vekili Hüseyin Er'i Kabul Etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, SGK İl Müdür Vekili Hüseyin Er'i Kabul Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
ATO Başkanı Baran'dan Bakan Bilgin'e 'prim günü' teşekkürü

ATO Başkanı Baran'dan Bakan Bilgin'e 'prim günü' teşekkürü

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'e teşekkür etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'e teşekkür etti

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: 'İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti'

ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: "İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti"

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: 'İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti'

ATO Başkanı Baran'dan Vedat Bilgin'e Ziyaret: "İşverenlerin Prim Ödeme Gün Sayısının 7 Bin 200 Güne Çekilmesi Konusundaki Müjde Bizi Çok Mutlu Etti"

Sosyal Güvenlik Kurumu - 17.05.2023
Kastamonu'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

Kastamonu'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 16.05.2023
Niğde'de SGK Haftası kutlandı

Niğde'de SGK Haftası kutlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 16.05.2023
Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 15.05.2023
Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Adıyaman'da AK Parti 4, CHP 1 milletvekilliği kazandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 15.05.2023
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Çiftçilerimizin Sorunları Çözüm Bekliyor

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Çiftçilerimizin Sorunları Çözüm Bekliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu - 13.05.2023
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Sosyal Güvenlik Kurumu - 11.05.2023
Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Akşener: Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak seçim olabilir mi

Sosyal Güvenlik Kurumu - 11.05.2023
Kamu çalışanları acil ek zam talebiyle eylem yaptı

Kamu çalışanları acil ek zam talebiyle eylem yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 10.05.2023
Meral Akşener: 'Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz'

Meral Akşener: 'Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz'

Sosyal Güvenlik Kurumu - 10.05.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

Sosyal Güvenlik Kurumu - 10.05.2023
BES İzmir Şubesi, Kamu Çalışanlarının Maaşlarına Acil Ek Zam Yapılması Talebiyle Eylem Yaptı

BES İzmir Şubesi, Kamu Çalışanlarının Maaşlarına Acil Ek Zam Yapılması Talebiyle Eylem Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 10.05.2023
Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

Bakan Varank: Spor dostu, sporcu dostu bir Cumhurbaşkanı'mız var (2)

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
KESK Eş Genel Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil

KESK Eş Genel Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
KESK Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil, Gerçekler Yansıtılmıyor

KESK Başkanı: En Düşük Kamu İşçisi Ücreti 15 Bin TL Değil, Gerçekler Yansıtılmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
Erdoğan, Aydın'da: '27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?'

Erdoğan, Aydın'da: "27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?"

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
Erdoğan, Aydın'da: '27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?'

Erdoğan, Aydın'da: "27 Mayıs Her Şeyden Önce, 14 Mayıs'ın Bir Rövanşıdır. Şimdi, Pazar Günü Bu Rövanşı Alıyor Muyuz?"

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Anamur'da yaşanan fırtına ve hortum sonrası açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Anamur'da yaşanan fırtına ve hortum sonrası açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Anamur'daki fırtına ve hortum mağdurlarına geçmiş olsun

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Anamur'daki fırtına ve hortum mağdurlarına geçmiş olsun

Sosyal Güvenlik Kurumu - 09.05.2023
TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı

TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 08.05.2023
TESK Başkanı: EYT düzenlemesiyle norm birliği sağlandı

TESK Başkanı: EYT düzenlemesiyle norm birliği sağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 08.05.2023
Esnaf ve Sanatkarlar için EYT düzenlemesi norm birliği sağladı

Esnaf ve Sanatkarlar için EYT düzenlemesi norm birliği sağladı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 08.05.2023
SGK, Nisan Ayında Bağlanan Aylıkların Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihini Açıkladı

SGK, Nisan Ayında Bağlanan Aylıkların Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihini Açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 07.05.2023
SGK'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması

SGK'dan Ramazan Bayramı ikramiyesi açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu - 07.05.2023
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz

Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz

Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını SSK'lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Kayseri mitingindeki kalabalık Erdoğan'ı mest etti! Alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı

Kayseri mitingindeki kalabalık Erdoğan'ı mest etti! Alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Kılıçdaroğlu, Engellilerle İlgili Yapacaklarını Açıkladı

Kılıçdaroğlu, Engellilerle İlgili Yapacaklarını Açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
Kılıçdaroğlu, Engellilerle İlgili Açıklama Yaptı

Kılıçdaroğlu, Engellilerle İlgili Açıklama Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu - 06.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Darbenin talimatını kim verdi? Amerika'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Darbenin talimatını kim verdi? Amerika'

Sosyal Güvenlik Kurumu - 05.05.2023
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