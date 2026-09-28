Prof. Dr. Özlü, 65 yaş üstü ve kronik hastalara eylül ve ekimde grip aşısını önerdi

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açan gribe karşı eylül ve ekim aylarının aşı için en uygun dönem olduğunu belirterek, "Nedense bizim toplumumuzda grip, küçümsenen bir hastalıktır. 'Grip oldum' denildiğinde, 'Ne olmuş ki ayakta atlatırsın' gibi düşünülüyor. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için grip oldukça ağır seyredebilen ve ölümcül olabilen bir hastalık. Aşı gerçekten işe yarıyor, yapılmış geniş analizler var" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açan griple ile ilgili aşı uyarısında bulundu. Gribin özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlar için risk barındırdığını ifade eden Prof. Dr. Özlü, eylül ve ekim aylarında mutlaka aşı yaptırılması gerekildiğini vurguladı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aslında şu anda grip aşısının tam da zamanıdır. Her yıl eylül ve ekim ayı, grip aşısını yaptırmak için uygun bir zamanlama. Özellikle 65 yaş üzeri ve 65 yaş altında olsa dahi kronik hastalığı olanlara tavsiye ediyoruz. 6 ayı aşmış olan çocuklar da dahil isteyen herkes grip aşısını yaptırabilir. Sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan biri olsanız bile 'İşimden, gücümden, performansımdan geri kalmak istemiyorum' diyorsanız aşı yaptırabilirsiniz. Tıbbi açıdan baktığımızda yaşlılar ve kronik hastalığı olanların gribi, diğer kişilere göre ağır seyredebiliyor. Zatürre, bronşit, KOAH, astım alevlenmeleri, kalp yetmezliği hatta bazen böbrek yetmezliğine giden durumlar olabiliyor. Kış mevsimlerinde çok gördüğümüz hastane yatışları, acil servis başvurularına neden olabilir. Grip, dünyada en çok öldüren hastalıklar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMCÜL OLABİLEN BİR HASTALIK'

Aşının koruyuculuk süresi ve zamanlamasına değinen Prof. Dr. Özlü, "Nedense bizim toplumumuzda grip küçümsenen bir hastalıktır. 'Grip oldum' denildiğinde, 'Ne olmuş ki, ayakta atlatırsın' gibi düşünülüyor. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için grip oldukça ağır seyredebilen ve ölümcül olabilen bir hastalık. Aşı gerçekten işe yarıyor, yapılmış geniş analizler var. Her sene yeniden yapılması gerekiyor. Aşı yapıldıktan 15-20 gün sonra kanda gribe karşı antikorlar yeterli düzeye ulaşıyor ve koruma başlıyor. Yaklaşık 6-8 aylık bir koruması var. O da bizim Kuzey Yarım Küre ülkelerinde, grip sezonuna denk geldiği için yeterli bir koruma sağlıyor" diye konuştu.

'ISRARLA TAVSİYE EDİYORUZ'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalp, akciğer, KOAH, bronşit, astım ve akciğer hastalığı olanlara ısrarla aşıyı tavsiye ediyoruz. Kronik böbrek, beyin damar ve şeker hastalığı olanlara da yapılmasını tavsiye ediyoruz. Aspirin kullanmak zorunda kalan 18 yaş altı çocuklara, gebelere de bu aşının yapılması gerekiyor. Aşırı kilolu olan kişilerde de grip ağır seyredebilir. 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara grip aşısı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olduğu için hekim reçetesiyle ücretsiz olarak eczanelerden alınabiliyor. Diğer kişiler ise ücretini ödeyerek aşıyı yaptırabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı