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Bakan Işıkhan SGK-TEB mutabakatıyla reçete hizmet bedelinin iyileştirildiğini duyurdu

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Bakan Işıkhan SGK-TEB mutabakatıyla reçete hizmet bedelinin iyileştirildiğini duyurdu
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Bakan Vedat Işıkhan, SGK ile TEB mutabakatıyla satış hasılatı baremleri ve reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini bildirdi. Işıkhan, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve heyetiyle ek protokol görüşmesini gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında sağlanan mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'de değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Eczacılarımız için önemli gördüğümüz mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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