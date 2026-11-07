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SGK lösemili çocukların sağlık harcamaları için 7 ayda 7 milyar 431 milyon lira ödedi

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SGK, lösemili çocukların sağlık harcamaları için bu yılın 7 ayında toplam 7 milyar 431 milyon lira ödeme yaptı. Tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon, tıbbi cihazlar için 18 milyon liralık harcamanın finansmanı sağlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların sağlık harcamaları için bu yılın 7 ayında 7 milyar 431 milyon lira ödeme yaptı.

SGK'den yapılan açıklamada, lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerine destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, yılın 7 ayında tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için 18 milyon lira olmak üzere toplam 7 milyar 431 milyon liralık sağlık harcamasının finansmanının sağlandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada tedavi aşamasında kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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