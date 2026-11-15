Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

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Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyası tutarları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretin yeni yılda artmasıyla birlikte bu ödemeler de doğrudan yükselecek.

MALİYET ASGARİ ÜCRETE BAĞLI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre borçlanma primleri, talep tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında sigortalının belirlediği kazanç üzerinden hesaplanıyor. Doğum borçlanmasında bu kazancın yüzde 32'si, askerlik ve diğer borçlanmalarda yüzde 45'i esas alınıyor.

Askerlik, yurt dışı ve staj gibi borçlanmalarda oran, 2026 başından itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılmıştı. Doğum borçlanmasında ise oran değişmedi. Kısmi süreli çalışanların genel sağlık sigortası primi ödenmiş eksik sürelerinde borçlanma tutarı yüzde 39 üzerinden hesaplanıyor.

2026'DA BORÇLANMA NE KADAR?

Brüt asgari ücret 2026'da 33 bin 30 lira, günlük brüt kazanç ise 1.101 lira. Buna göre en düşük günlük borçlanma bedeli doğum borçlanmasında 352,32 lira, askerlik ve diğer borçlanmalarda ise 495,45 lira.

Bu hesapla, bir çocuk için yapılacak 24 aylık doğum borçlanmasının en düşük maliyeti 253 bin 670 lira. 18 aylık askerlik borçlanmasının en düşük maliyeti ise 267 bin 543 lira.

2027'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde 24 aylık doğum borçlanması 317 bin 88 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması 334 bin 429 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 28,4'lük 2026 yılı enflasyon tahmini kadar zam yapılması halinde doğum borçlanması 325 bin 713 liraya, askerlik borçlanması ise 343 bin 525 liraya çıkacak.

Zammın yüzde 30 olması halinde ise doğum borçlanması 329 bin 772 lira, askerlik borçlanması 347 bin 806 lira olacak.

BELİRLEYİCİ OLAN BAŞVURU TARİHİ

SGK uygulamasında borçlanma tutarı, ödeme tarihine göre değil başvuru tarihine göre belirleniyor. 31 Aralık’a kadar başvuru yapanların borcu 2026 asgari ücreti üzerinden hesaplanacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında başvuranlar ise yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak.

SGK’nın borçlanma kurallarına göre hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Süresinde ödenmeyen borçlanma geçersiz sayılıyor ve aynı süreler için yeni başvuru şartı aranıyor. Yeni başvuruda tutar, o tarihteki asgari ücrete göre yeniden hesaplanıyor. Borçlanılan sürenin tamamı ya da bir kısmı ödenebiliyor. Kısmi ödemede yalnızca ödenen miktara karşılık gelen süre prim gün sayısına ekleniyor. Yurt dışı borçlanmasında ise ödeme süresi 3 ay.

SİGORTA BAŞLANGICI GERİYE ÇEKİLEBİLİYOR

SGK’ya göre ilk sigortalılık tarihinden önceki süreler borçlanıldığında, sigortalılık başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor. Bu durum, özellikle askerlik borçlanmasında emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

EKSİK PRİM GÜNÜ HANGİ YOLLARLA TAMAMLANIR?

Doğum borçlanması, en fazla 3 çocuk için ve her çocuk için 2 yıla kadar yapılabiliyor. Askerlik, avukatlık stajı, doktora ve tıpta uzmanlık süreleri, kamu çalışanlarının aylıksız izin süreleri ve beraatle sonuçlanan tutukluluk ve gözaltı süreleri de borçlanılabiliyor.

Grev ve lokavt süreleri, hekimlerin fahri asistanlık süreleri, seçim nedeniyle görevden ayrılma ve 25 Şubat 2011 sonrasındaki kısmi süreli çalışma da borçlanma kapsamında. Yurt dışında çalışma ve ev kadınlığı süreleri, 1416 sayılı Kanun kapsamındaki yurt dışı öğrenim ve sıkıyönetim dönemindeki tutukluluk süreleri de prime sayılabiliyor. Bağ-Kur’lular ise durdurulan sigortalılık sürelerini ihya yoluyla geri kazanabiliyor.

BORÇLANMA GERİ ALINABİLİR, İHYA ALINAMAZ

Borçlanma ile ihya arasında önemli farklar bulunuyor. Borçlanmada sürenin tamamı ya da bir kısmı için ödeme yapılabiliyor ve emekli aylığı bağlanmamışsa borçlanma geri alınabiliyor. İhyada ise dondurulan sürelerin tamamı için ödeme yapılması gerekiyor. İhyadan vazgeçilemiyor ve ödenen tutar iade edilmiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIKTA BELLİ OLACAK

2027 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. Asgari ücrete 2025'te yüzde 30, 2026'da ise yüzde 27 zam yapılmıştı.

Kaynak: Haberler.com