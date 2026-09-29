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Malatya'da eğlence denetiminde 4 iş yeri mühürlendi, ruhsatsız tabanca bulundu

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Malatya'da eğlence denetiminde 4 iş yeri mühürlendi, ruhsatsız tabanca bulundu
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Malatya genelindeki eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 7 iş yeri arandı; 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 25 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İş yerlerinde ruhsat, canlı müzik izni ve SGK kaydı eksikliği tespit edilirken 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Malatya'da eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Malatya'da, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 7 iş yerinde arama yapılırken, aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ve 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çok sayıda alkollü içecek ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla geçici olarak muhafaza altına alındı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde bazı iş yerlerinde kapalı alanda tütün ve tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği, canlı müzik izin veya belgesinin bulunmadığı, gerekli izin ve belge olmaksızın alkollü içki sunumu yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı ve çalışanların SGK kayıtlarının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde tespit edilen hususlarla ilgili adli ve idari işlemler başlatılırken, 4 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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