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Bakan Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü'nde dijital SGK hizmetlerini anlattı

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Bakan Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü paylaşımında enerji tasarrufu çağrısı yaparak dijital hizmetlerle sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendirdiklerini belirtti. Paylaşımdaki tabloya göre e-Devlet üzerinden SGK hizmetlerine aylık ortalama 128,4 milyon işlem yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürdürülebilir bir gelecek için enerjimizi koruyalım, evlatlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakalım. Yenilikçi ve kolay erişilebilir hizmetlerimiz ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimizle ulaşarak kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında, sosyal güvenlik hizmetlerinin dijitalleşmesine ilişkin tablo da yer aldı.

Dijital hizmetlerin tasarruf anlayışını güçlendirdiğine işaret edilen tabloya göre, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerine ilişkin aylık ortalama 128,4 milyon işlem, SMS bilgilendirme sistemiyle 73 milyon anlık bilgilendirme, sosyal medya kanalları üzerinden 5,1 milyon görüntüleme yapılıyor, ALO 170 iletişim merkezi üzerinden 1,4 milyon çağrı yanıtlanıyor.

Kaynak: AA
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