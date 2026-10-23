Batman Milletvekili Ramanlı glutensiz ürünlerde KDV kaldırılsın çağrısında bulundu

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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Glutensiz temel gıda ürünlerinde KDV kaldırılmalı, üreticilere vergi avantajı ve ham madde desteği sağlanmalıdır." dedi.

Ramanlı, Meclis'teki basın toplantısında, bazı sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarını eleştirdi, bunun hukuki tartışmalara yol açtığını savundu.

Siyasi düşüncelerin ifade edilmesinde eleştirilen tarafın tahammül göstermesi gerektiğini belirten Ramanlı, "İnsanların fikirlerini açıklamaktan imtina ettiği bir düzende temel hak ve hürriyetler zedelenmekle kalmayacak, toplumun medeniyet, çok seslilik ve hukuk devleti idealinden uzaklaşmasına neden olan telafisi güç zararlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Çölyak hastalarının glutensiz beslenme zorunluluğunun "ciddi bir ekonomik yük" oluşturduğunu ifade eden Ramanlı, şunları söyledi:

"Bu sorunun çözümü için öncelikle glutensiz temel gıda ürünlerinde KDV kaldırılmalı, üreticilere vergi avantajı ve ham madde desteği sağlanmalıdır. SGK tarafından verilen destekler güncel maliyetlere göre artırılmalı, dar gelirli çölyak hastalarına nakdi yardımın yanı sıra maddi yardım da yapılmalıdır. Aynı zamanda çölyak hastalarına gıda desteği de sağlanmalıdır."

Ramanlı, Türkiye ile Suriye arasındaki kapalı sınır kapılarının tekrar açılmasını, mevcut sınır kapılarının kapasitesinin ve etkinliğinin artırılmasını talep etti.

Kaynak: AA