(İZMİR) - İzmir'de Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri kapsamında SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekildi. Türkiye Kamu-Sen adına basın açıklamasını okuyan Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil, "Bütçede adalet istiyoruz. Ücrette hakkaniyet istiyoruz. Emeklilikte refah istiyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından "Bütçede Adalet, Ücrette Hakkaniyet, Emeklilikte Refah" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi. İzmir'deki açıklama, Konak ilçesinde bulunan SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik taleplerinin dile getirildiği açıklamayı Türk Büro-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cumhur Çil okudu.

"BÜTÇENİN YÜKÜNÜ TAŞIYANLAR HAK ETTİĞİ PAYI ALMALI"

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerini karşılaması gerektiğini belirten Çil, "2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşülürken hükümete, TBMM'ye ve bütçeye yön veren bütün yetkililere sesleniyoruz: Bütçede adalet istiyoruz. Ücrette hakkaniyet istiyoruz. Emeklilikte refah istiyoruz. Çünkü bütçe yalnızca gelir ve giderlerin sıralandığı bir mali tablo değildir. Bütçe, devletin ekonomik imkanlarının kimler için, hangi amaçlarla kullanılacağını ortaya koyar. Bütçe, aynı zamanda sosyal adaletin, gelir dağılımının ve toplumsal refahın en önemli araçlarından biridir. Biz istiyoruz ki 2027 yılı bütçesi, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarına çözüm üreten, emeği koruyan, refahı adaletle paylaşan bir bütçe olsun. Biz, bütçenin yükünü taşıyanların, bütçenin nimetlerinden de hak ettiği payı almasını istiyoruz" dedi.

"MEMURUN MUTFAĞINDAKİ YANGINI GÖRÜN"

Kamu çalışanlarının alım gücünün korunması ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çil, hükümete ve TBMM üyelerine çağrıda bulundu. Bütçe disiplininin yükünün dar ve sabit gelirlilerin üzerine bırakılmaması gerektiğini ifade eden Çil, şunları kaydetti:

"Buradan hükümete ve TBMM'nin bütün üyelerine sesleniyorum: 2027 yılı bütçesini hazırlarken memurun mutfağındaki yangını görün. Çocuğunun geleceği için kaygılanan anne babaların sesini duyun! Yıllarca bu devlete hizmet etmiş emeklilerimizin haklı beklentilerini karşılıksız bırakmayın. Unutmayın ki bütçede adalet sağlanmadan gelir dağılımında adalet sağlanamaz. Ücrette hakkaniyet tesis edilmeden çalışma barışı güçlendirilemez. Emeklilikte refah sağlanmadan sosyal devlet anlayışı tam anlamıyla hayata geçirilemez. Biz, kamu maliyesinin güçlü olmasını, bütçe disiplininin korunmasını elbette önemsiyoruz. Ancak bütçe disiplininin bedeli sürekli olarak dar ve sabit gelirlilere ödetilemez. Ekonomik istikrar, çalışanların ve emeklilerin yoksullaşması üzerine kurulamaz. Gerçek ekonomik başarı, yalnızca bütçe rakamlarının iyileşmesi değil, milletimizin hayat şartlarının da iyileşmesidir. Güçlü devlet, güçlü ekonomiyle mümkündür. Güçlü ekonomi ise emeğinin karşılığını alan, geleceğinden emin olan, huzur içinde yaşayan insanlarla mümkündür."

Kaynak: ANKA