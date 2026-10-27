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AK Parti kaynakları emekli maaşlarına refah payı için çalışma yapıldığını belirtti

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AK Parti kaynakları, emekli maaş artışının yanı sıra refah payı ve en düşük emekli maaşı alanlara tamamlayıcı düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti. Düzenlemede SGK'nın bütçe imkanları gözetilecek ve çalışan ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı değerlendirilecek.

AK Parti kaynakları, emekli maaş artışına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışma yapıldığını belirtti.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşı alanlara yönelik tamamlayıcı düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunduğu belirtilirken, olası düzenlemenin SGK'nın bütçe imkanları gözetilerek ele alınacağı kaydedildi. Emeklilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçların tespit edildiği öğrenildi.

ÇALIŞAN VE ÇALIŞAMAYAN EMEKLİLERİN İHTİYAÇLARI AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı inceleneceği belirtildi. Bu kapsamda öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemeler yapılması seçenekleri üzerinde duruluyor. Refah payı veya ek ödeme uygulamasına gidilmesi halinde ise ödemelerin çeşitli kriterlere göre farklılaştırılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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