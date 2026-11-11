Bakan Göktaş'ın 'SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı' iddiası komisyonu karıştırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını öne sürmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu. Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği iddiasını yineleyen Göktaş, "Ameliyatlar yapıldı" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ, TBMM'DE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soruları yanıtladı.

"HER İKİ FON İÇİN KAYNAKLARIN ÖZEL FONLARA DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynaklarının yönetimine ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma fonunda kullanılmayan kaynakların her akşam Merkez Bankası hesabına aktarıldığını, Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynak yönetiminin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu söyledi. Aile Bakanı, "Özetle, her iki fon için kaynakların özel fonlara değerlendirilmesi söz konusu değildir" dedi

"1990'LI YILLARDA AMELİYATLAR YAPILDI"

Konuşmasında nüfus politikalarına da değinen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlandığını ve doğurganlık oranlarındaki düşüşün önemli bir sorun haline geldiğini savundu.

Görüşmeler sırasında Göktaş'ın 1990'lı yıllarda kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin sözleri de komisyonda tartışmaya neden oldu. Özdemir Göktaş, "Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. Utanç verici... 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Ben size burada gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar" dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Göktaş'ın "sistematik kısırlaştırma yapıldı" ifadesine tepki göstererek, "Ne yani bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu" diye sordu. Tepkiler üzerine Bakan Özdemir Göktaş, "Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim. Şimdi, yapılmadı demek de neden biliyor musunuz? 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı" yanıtını verdi.

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerine tepki göstererek, "Değerli milletvekilleri, bu milletvekillerinin bir de akademisyenleri var mı acaba? Lütfen araştırsınlar konuyu. Biz burada o zaman sonlandıralım. Zaten kimsenin dinlemeye ihtiyacı yok. Kimse bir şey dinlemek istemiyor" dedi.

Kaynak: ANKA