Emekli emlak vergisi muafiyeti, konutun kayıtlı olduğu belediyeye başvurularak alınıyor. Geliri yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı emekli, dul, yetim ya da malullük aylığından oluşan ve Türkiye'de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan emekli, belediyenin emlak vergisi birimine form ya da taahhütname veriyor. Şartlar tutuyorsa o konutun emlak vergisi sıfır oranla hesaplanıyor.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NASIL YAPILIR?

Başvuru, konutun bulunduğu ilçenin belediyesine yapılıyor; genelde emlak vergisi servisi ya da mali hizmetler müdürlüğü ilgileniyor. Belediyeler çoğunlukla "tek meskeni olan emeklilere, dul ve yetimlere ait" adını taşıyan matbu bir form ya da taahhütname istiyor. Form doldurulup imzalandıktan sonra belediyeye teslim ediliyor. Emekli olunduğunu gösteren belge e-Devlet üzerinden SGK'dan alınabiliyor.

Ekonomi Gazetesi'ndeki değerlendirmeye göre taahhütname bir kez verildikten sonra her yıl yenilenmesi gerekmiyor. Şartlardan biri ortadan kalkarsa (ikinci bir konut alınması gibi) durum değişiyor.

E-DEVLETTEN BAŞVURU YAPILIR MI?

Emlak vergisini belediyeler topladığı için muafiyet başvurusu da belediyeye yapılıyor. Habertürk'ün derlediği emekliler için emlak vergisi rehberine göre başvurunun belediyeye yapılması gerekiyor. e-Devlet bu süreçte daha çok emeklilik belgesini almak için kullanılıyor.

MUAFİYETİN ŞARTLARI NELER?

Uygulamanın dayanağı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Buna göre geliri yalnızca SGK aylığından ibaret olanların Türkiye sınırları içindeki brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu için vergi oranı sıfır uygulanıyor.

Birden fazla konutu olan ya da başka bir konutta hissesi bulunan emekli bundan yararlanamıyor. Yurt dışındaki bir kurumdan emekli aylığı alanlar da kapsam dışında. Gelir getirmeyen dükkân, arsa ya da tarla sahibi olmak engel değil; ama bunlar kiraya verilip gelir getiriyorsa muafiyet uygulanmıyor. Faiz ve temettü gibi menkul sermaye iradı olanlar için her yıl ayrıca belirlenen bir tutar sınırı var.

YAZLIK İÇİN MUAFİYET VAR MI?

Yazlık, devre mülk ya da yayla evi gibi yılın yalnızca bir döneminde kullanılan konutlar muafiyet kapsamına girmiyor. Emekli yazlıkta yaz kış sürekli oturuyorsa ve bunu elektrik, su ya da doğal gaz faturalarıyla gösterebiliyorsa yararlanabiliyor.

MUAFİYET NE ZAMAN BAŞLAR?

Muafiyet, emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren uygulanıyor. 2026'da emekli olan biri, 2027 yılının emlak vergisinden itibaren yararlanabiliyor. Şartları taşıdığı halde formu geç veren emekli ise zamanaşımı süresi içindeki yıllar için geçmişe dönük olarak yararlanmayı isteyebiliyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN?

Emlak vergisinin ikinci taksiti Kasım ayı içinde ödeniyor. Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar alacağını duyurdu.