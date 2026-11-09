İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikası patlamasına SGK başmüfettiş görevlendirdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İzmir Aliağa'da bir sanayi tesisinde meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Işıkhan, "Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. En büyük duamız can kaybının artmamasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA