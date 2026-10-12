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SES, hekimlere MEDULA onay yükümlülüğüne karşı Sağlık Bakanlığı'na başvurdu

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SES, hekimlere MEDULA onay yükümlülüğüne karşı Sağlık Bakanlığı'na başvurdu
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SES, kamu sağlık kurumlarında 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayan SGK faturalandırma sürecinde hekimlere getirilen MEDULA onay yükümlülüğüne tepki gösterdi. Sendika, uygulamanın ek sorumluluk ve iş yükü getirdiğini savunarak kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanlığına bağlı kamu sağlık kurumlarında 1 Eylül 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan SGK faturalandırma sürecinde hekimlere getirilen MEDULA onay yükümlülüğüne tepki gösterdi. Sendika, uygulamanın hekimlere görevleri dışında ek sorumluluk yüklediğini, çalışma barışını bozduğunu ve sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilediğini savundu.

SES, kamu sağlık kurumlarında SGK faturalandırmada dönem sonlandırma işlemlerinin hekimlerin şahsi e-imzalarıyla MEDULA sistemi üzerinden onaylanmasına ilişkin uygulamaya karşı Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Sendika, hekimlere muayene, reçete ve ameliyat gibi tıbbi işlemleri denetleme, kontrol etme ve onaylama yükümlülüğü getirilmesini hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

"HEKİMLERE AYRI BİR ANGARYA GETİRİYOR"

SES, uygulamanın hekimlerin zamanını aldığını, iş yükünü artırdığını ve çalışma barışı açısından sorunlara yol açtığını belirtti.

Açıklamada, "Hekimlere ayrı bir angarya getirerek zamanlarını alan bu uygulama halkımızın nitelikli ve yeterli sağlık hizmetine ulaşma hakkına da zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ' NA YAZILI BAŞVURU

Uygulamanın başlamasının ardından sendikaya çok sayıda şikayet ulaştığını belirten SES, sistemin kaldırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Sendika, uygulamanın devam etmesi halinde demokratik tepki göstereceklerini de duyurdu.

Kaynak: ANKA
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