Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı

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2027 yılı bütçe teklifinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik kaynak artışı, emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, bütçenin harcama kalemleri arasında en dikkat çekici gelişmenin SGK'ya yapılacak transferlerde öngörülen yüzde 66'lık artış olduğunu ifade etti.

Yılmaz, söz konusu artışın emeklileri kapsayan yeni bir düzenlemenin işareti olabileceğini belirtti.

EMEKLİLERE EK ZAM İHTİMALİ

SGK'ya aktarılması planlanan kaynağın farklı nedenleri olabileceğini söyleyen Yılmaz, bunlardan birinin emekli aylıklarına ilave artış yapılması veya emeklilere yönelik sosyal desteklerin artırılması olabileceğine dikkat çekti.

Yılmaz, bütçedeki artışın olası nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

"Birincisi, devlet katkısının kaldırılmasına bağlı olarak SGK'nın mali dengesinde oluşacak bozulmanın ilave bütçe finansmanıyla karşılanması, ikincisi emekli aylıklarına ilave artış veya sosyal destek sağlanması, üçüncüsü işverenlere yönelik prim teşvik ve desteklerinin genişletilmesidir."

"EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK BİR PROGRAM UYGULANABİLİR"

Bütçedeki kaynak artışının büyüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama ne şekilde olursa olsun SGK'ya aktarılacak transfer artışı oldukça yüksek ve bu emeklileri de kapsayacak bir program uygulanması anlamına geliyor diye değerlendiriyorum."

Yılmaz'ın bu açıklaması, 2027 yılında emekli maaşlarına enflasyon zammının dışında ek artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

EK ZAM KARARI HENÜZ YOK

SGK'ya yapılacak bütçe transferlerindeki artış, emekli maaşlarına kesin olarak ek zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

Yılmaz, söz konusu kaynağın hangi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacağının Meclis'teki bütçe görüşmelerinde daha net anlaşılacağını belirtti.

Emekli aylıklarına ilave zam veya sosyal destek konusunda ise henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.

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Kaynak: ANKA