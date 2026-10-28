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Gerede'de işverenlere yabancı uyrukluların ikamet ve çalışma izni süreçleri anlatıldı

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Gerede'de işverenlere yabancı uyrukluların ikamet ve çalışma izni süreçleriyle yükümlülükleri, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda anlatıldı. İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Göç İdaresi koordinasyonundaki toplantıya kurumların şube müdürleri ve işverenler katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, yabancı uyrukluların ikamet ve çalışma izni süreçlerine ilişkin işverenlerin bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Toplantıda, yabancı uyruklu kişilerin ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin süreçler ile işverenlerin bu konulardaki yükümlülükleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi verildi.

Toplantıya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Gerede Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Baysal, ilgili kurumların şube müdürleri ve işverenler katıldı.

Kaynak: AA
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