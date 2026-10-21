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Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

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Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücret zammının en az %30 oranında yapılarak net maaşın 36.498 TL'ye yükseleceğini öngörürken; emeklilere TOKİ iş birliğiyle düşük faizli konut kredisi verilmesi ve haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi çağrısında bulundu.

  • SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücret artışının en az yüzde 30 olacağını öngördü; bu oranla net asgari ücret 28.075 lira 50 kuruştan 36.498 lira 15 kuruşa çıkacak.
  • Karakaş, 2025 yılında 35 milyar 700 milyon lira bütçe fazlası veren SGK'nın TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi sağlayabileceğini savundu.
  • Türkiye'deki haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi ve aradaki fark için devlete yeni teşvik verilmesi önerildi.

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü 2027 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken değerlendirmeler ve formüller geldi. Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceleyen Karakaş, asgari ücret artışının yüzde 30’un altında kalmayacağını öngörürken; SGK’nın bütçe fazlası üzerinden emeklilere TOKİ iş birliğiyle düşük faizli konut kredisi sağlanabileceğini savundu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ALT SINIRI: YÜZDE 30

Meclis’e sunulan bütçedeki vergi muafiyeti kalemleri üzerinden hesaplamalarını paylaşan Karakaş, 2027 yılı için asgari ücret artışının en az yüzde 30 oranında gerçekleşeceğini düşündüğünü ifade etti. Karakaş, resmi tutarın komisyon görüşmeleri neticesinde kesinleşeceğini de anımsattı.

  • Mevcut net asgari ücret: 28.075 lira 50 kuruş
  • Zam tutarı: 8.422 lira 65 kuruş
  • Zam oranı: %30
  • Yeni asgari ücret: 36.498 lira 15 kuruş

EMEKLİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ FORMÜLÜ

SGK’nın geçmişte işçi kooperatiflerine konut kredisi desteği verdiğini hatırlatan Karakaş, kurumun 2025 yılı bütçesinin 35,7 milyar TL fazla verdiğine dikkat çekti. Karakaş önerisini şu sözlerle aktardı: "Geçmişte SSK 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile oldu, Bağ-Kur bile binlerce konut üretimine katkı sağladı. Bugün SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında ve çok daha güçlü. SGK’nın 2025 bütçesi 35 milyar 700 milyon lira fazla verdi. Devlet katkısının faiziyle bile olsa, TOKİ iş birliğiyle emeklilere düşük faizli konut kredisi verilebilir. Emeklinin maaşından direkt kesinti yapılacağı için kurumun parası da riske girmez. Bu basit formül uygulanırsa hem kiralar düşer hem de emekli ev sahibi olur."

MAAŞLARA 'SEÇİM' ETKİSİ 

Bütçede şu an için memur ve emekliler adına yüksek oranlı ek zamları işaret eden bir tablo bulunmadığını belirten SGK Başuzmanı, seçim sürecine girildikçe ek bütçeler vasıtasıyla maaş artışlarının yükseltilebileceğini söyledi. Mevcut bütçenin henüz bir 'seçim bütçesi' niteliği taşımadığını ifade eden Karakaş, olası bir erken seçimin 2027 yılının sonlarında ya da Nisan 2028’de yapılabileceği değerlendirmesini yaptı.

"HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞÜRÜLMELİ"

Türkiye'deki haftalık 45 saatlik çalışma süresinin Avrupa standartlarının üzerinde yer aldığını kaydeden İsa Karakaş, çalışma saatlerinin düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Avrupa ülkelerine göre daha verimli mi çalışıyoruz? Cevabı hayır. Artık 40 saatlik uygulamaya geçmemizin zamanı geldi. İşverenin haftalık 45 saati 40 saate indirmesi durumunda aradaki fark için devlet yeni bir teşvik verebilir. Çalışma sürelerinin düşmesi iş stresini, hastalıkları ve iş kazası maliyetlerini azaltacaktır" dedi.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

asgari ücret, devletin cebinden çıkmaz ama sözüm ona bazı cahiller muhalefat etmek için asgari ücretin 50/60 vs olmasını istiyor. sırf insanların duygularını sömürüp oylarını almak için. oysa asagri ücret söyledikleri gibi 50/60 bin olsa ŞİRKETLER 10 İŞÇİ YERİNE 5 İŞÇİ ÇALŞITIRI O ZAMAN. bu kez de işsizlik patlar. ama nasıl olsa bunları düşünmeyen duygusal bir halkımız, Ö Ö gibiler de sallıyor bol keseden. asgari ücretli kardeşlerimiz de anlıyor bu ASGARİ OLAN ÜCRETTİR. firmalar en az bunu verebilir. ama çalışanının niteliğine göre 100 bin tl verse aylık devlet yok mu diyecek sanki

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