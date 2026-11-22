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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2026'nın 10 ayında işverenlere 106,6 milyar lira teşvik ve destek verilirken işsizlik ödeneği ile işsizlerin SGK primlerine 90,3 milyar lira harcandığını belirtti. Fonun 917 milyar liralık birikimine rağmen başvuruların yüzde 53'ünün karşılanmadığını kaydeden Kış, kaynakların işsizler yerine işverenlere aktarıldığını ifade etti.

CHP'li Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirinin 580,5 milyar liraya, giderinin ise 292,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Kış, fondan işverenlere 106,6 milyar lira teşvik ve destek sağlanırken işsizlik ödeneği ile işsizlerin SGK primleri için ise 90,3 milyar lira harcandığını kaydetti.

Kış, fondan aktif iş gücü programlarına 58,6 milyar, işbaşı eğitim programlarına ise 29,8 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

Fonun harcama dağılımına tepki gösteren Gülcan Kış, "İşçi çalışırken prim ödüyor, işsiz kaldığında ise kendi primiyle büyüyen fondan yararlanamıyor. İktidarın önceliğini rakamlar açıkça ortaya koyuyor. Elbette istihdamı artıracak teşvikler verilmeli ancak işsiz kalan vatandaşın geçim güvencesi bunun gerisinde bırakılamaz. İşverenlere milyarlarca liralık kaynak aktarılırken işsiz kalan vatandaşın önüne ağır şartlar konulmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"İŞÇİNİN EN ZOR GÜNÜNDE YANINDA OLMAYACAKSA BU FON NE İŞE YARAYACAK?"

Kış, 2026'nın 10 ayında işsizlik ödeneği başvurularının yüzde 2,8 artarak 1 milyon 525 bine yükseldiğini ancak yalnızca 717 bin kişiye ödenek bağlandığını ve yaklaşık 808 bin başvurunun karşılanmadığını belirtti.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının işsiz kalanları mağdur ettiğini savunan Kış, "İnsanlar işini kaybettiğinde yalnızca maaşını kaybetmiyor; kirasını ödeme, çocuğunu okutma, evinin geçimini sağlama imkanını da kaybediyor. Tam da böyle bir dönemde devletin sosyal güvence sağlaması gerekirken işsizlik ödeneğine başvuranların yarısından fazlasına ödenek bağlanmıyor. İşçinin en zor gününde yanında olmayacaksa bu fon ne işe yarayacak?" ifadelerini kullandı.

Kış, son 12 ayda işsizlik ödeneği başvurularının 1 milyon 876 bine, geniş tanımlı atıl iş gücünün 12 milyon 784 bine ulaştığını, ekim ayında ise yalnızca 491 bin kişiye işsizlik ödeneği verildiğini kaydederek, şu eğerlendirmede bulundu:

"Bir tarafta her gün binlerce işsizlik ödeneği başvurusu, diğer tarafta milyonlarca insanın iş bulma mücadelesi var. İktidar ekonominin düzeldiğini anlatıyor ancak işsizlik ödeneği başvuruları artıyor, ödenekten yararlanabilenlerin sayısı azalıyor. Vatandaşın yaşadığı ekonomik gerçeklerle iktidarın anlattığı başarı hikayeleri birbirini tutmuyor."

"FONUN VARLIĞI 917 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Gülcan Kış, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığının son bir yılda 352 milyar lira artarak 917 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Fonun 630,5 milyar lirasının tahvillerde, 283,1 milyar lirasının mevduatta, 3,3 milyar lirasının ise Takasbank Para Piyasası'nda değerlendirildiğini kaydeden Kış, fonun gelirleri arasındaki devlet katkısının yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldüğüne de dikkat çekti.

Kış, "Devletin fona katkı oranını yarıya indiriyorsunuz, işsiz kalan vatandaşın ödeneğe erişimini zorlaştırıyorsunuz, işveren teşviklerine milyarlarca lira aktarıyorsunuz. Sonra da fonun büyüklüğüyle övünüyorsunuz. İşsizlik Fonu'nun başarısı kasasında biriken parayla değil, işsiz kaldığında geçimi güvence altına alınan vatandaşların sayısıyla ölçülür" ifadelerini kullandı.

Kış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na işveren teşviklerinin sonuçlarının açıklanması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

CHP'li Kış şunları kaydetti:

"İşverenlere aktarılan 106,6 milyar liralık teşvikten hangi şirketler, hangi tutarlarda yararlandı? Bu kaynakla kaç kişiye kalıcı istihdam sağlandı? Fonun varlığı 917 milyar liraya ulaşmışken neden yüz binlerce vatandaşa işsizlik ödeneği bağlanmıyor? İşsizlik ödeneğine erişim kolaylaştırılmalı, ödenek miktarı ve ödeme süreleri hayatın gerçekleriyle uyumlu hale getirilmeli, fonun kaynakları asli amacı doğrultusunda kullanılmalıdır. İşsizlik Fonu iktidarın teşvik kasası değil, alın teriyle çalışan milyonların işsiz kaldıkları gün için biriktirdikleri güvencedir. İşçinin alın terinden kesilen parayı işsiz kaldığında kendisinden esirgeyemezsiniz."

Kaynak: ANKA