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SGK heyeti Cizre Ziraat Odası'nı ziyaret etti, çiftçilerin prim koşulları görüşüldü

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SGK heyeti Cizre Ziraat Odası'nı ziyaret etti, çiftçilerin prim koşulları görüşüldü
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SGK Şırnak İl Müdürü Mahmut Gün ve heyeti, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız'ı ziyaret ederek çiftçilerin sosyal güvenlik hakları ve prim koşullarını görüştü. Görüşmede kurumlar arası iş birliği ve çiftçilerin bürokratik sorunlarına hızlı çözüm hedeflendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şırnak İl Müdürü Mahmut Gün ve beraberindeki heyet, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız'ı makamında ziyaret ederek bölge çiftçilerinin sosyal güvenlik hakları ve prim koşulları üzerine bir görüşme gerçekleştirildi.

SGK Şırnak İl Müdürü Mahmut Gün, Cizre SGK İlçe Müdürü Mehmet Acar, İlçe Müdür Yardımcısı Ayşe Ayhan ve ilçe personeli Azat Doğaner, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız'ı ziyaret etti. Bölgenin kalkınması için üretim yapan çiftçiler adına gerçekleştirilen buluşmada, tarım sektöründe çalışan üreticilerin sosyal güvenlik hakları, prim koşulları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek çiftçilerin bürokratik ve saha süreçlerinde yaşadığı sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Alın teriyle gıda güvenliğini sağlayan üreticilerin her zaman yanında olunacağı vurgulandı. Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarııldız, nazik ziyaretleri ve çiftçilere gösterdikleri yakın ilgiden ötürü İl Müdürü Mahmut Gün ve Cizre İlçe Müdürü Mehmet Acar ile beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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