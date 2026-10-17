SGK Samsun'da 6 arsayı 1 milyar 196 milyon 320 bin TL değerle ihaleye çıkarıyor

SAMSUN (İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, Samsun'da tahmini satış değeri toplam 1 milyar 196 milyon 320 bin TL olan 6 arsayı ihale usulüyle satışa çıkaracak.

SGK, mülkiyeti kuruma ait gayrimenkullerin satışı için Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle ihale düzenleyecek. İhalenin başvuru tarihleri 23 - 30 Ekim olarak belirlenirken, ihale başlangıcı 9 Kasım, bitişi ise 10 Kasım olarak belirtildi. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazlara ait ihale dokümanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalı'na giriş yaparak ücretsiz görüntüleyebilecek. Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde, tutar tahsilata yetkili bankalara yatırılabilecek. Teminatın mektup olarak verilmesi halinde ise herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi olan günün mesai bitimine kadar teslim edilmesi zorunlu olacak.

Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi 6043 ada 14 parseldeki 1.636,49 metrekare arsa nitelikli ticaret ve konut alanının tahmini satış değeri 18 milyon 820 bin TL, Canik ilçesi Dereler Mahallesi 6043 ada 15 parseldeki 2.463,88 metrekare arsa nitelikli ticaret ve konut alanının tahmini satış değeri 29 milyon 600 bin TL, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 15197 ada 1 parseldeki 29.587,07 metrekare arsa nitelikli konut alanının tahmini satış değeri 532 milyon 600 bin TL, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi 7676 ada 12 parseldeki 337,44 metrekare arsa nitelikli konut alanının tahmini satış değeri 6 milyon 80 bin TL, Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi 1875 ada 1 parseldeki 5.469,38 metrekare arsa nitelikli sanayi tesis alanının tahmini satış değeri 87 milyon 520 bin TL ve Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi 1877 ada 1 parseldeki 32.606,50 metrekare arsa nitelikli sanayi tesis alanının tahmini satış değeri 521 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

Söz konusu gayrimenkullerin ihale süreci 9 - 10 Kasım tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı