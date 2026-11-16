Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ocak ayında yapılacak maaş artışını bekleyen milyonlarca emekli için yeni zam seçenekleri tartışılıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 10-15 bin liralık seyyanen zam formülünün bütçe nedeniyle rafa kaldırıldığını, en güçlü seçeneğin ise yüzde 5 ile 15 arasında refah payı olduğunu yazdı. Emeklilerin alacağı enflasyon zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık verileri bekleniyor.

  • Maaşlara 10 bin ile 15 bin lira arasında sabit ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam formülü bütçe engeli nedeniyle rafa kaldırıldı.
  • Emekli maaşlarında yüzde 5 ile 15 arasında refah payı verilmesi seçeneği değerlendiriliyor; henüz kesinleşmiş bir oran bulunmuyor.
  • Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 7,5-8,5 arasında zam öngörülüyor.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında maaşlara yapılacak artışa çevrildi. Dört aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından zam oranlarının kesinleşmesi için geriye iki veri kaldı. Enflasyon farkına ek olarak uygulanabilecek düzenlemeler arasında refah payı ve prim esaslı kademeli artış seçenekleri öne çıkarken, seyyanen zam konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ RAFA KALKTI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında memur ve emekliler için gündeme gelen seyyanen zam seçeneğinin bütçe engeline takıldığını belirtti.

Karakaş'ın aktardığı Ankara kaynaklarına göre, maaşlara 10 bin ile 15 bin lira arasında sabit ödeme yapılmasını öngören formül rafa kaldırıldı. Böylece ek artış seçenekleri arasında refah payı ön plana çıktı.

REFAH PAYINDA YÜZDE 5 İLE 15 ARASINDAKİ SEÇENEKLER KONUŞULUYOR

Emeklilerin gelirlerini artırmak amacıyla değerlendirildiği belirtilen seçeneklerin başında refah payı geliyor.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre yüzde 5 ile 15 arasında refah payı verilmesi ihtimali bulunurken, özellikle yüzde 10-15 aralığındaki seçenekler üzerinde duruluyor.

Ancak refah payına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar veya resmi olarak açıklanmış bir oran bulunmuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10 CİVARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut enflasyon beklentilerine göre ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,5 ile 10,5 arasında artış yapılabileceği hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5 ile 8,5 arasında zam öngörülüyor.

Söz konusu oranlar tahmin niteliği taşırken, kesin artışlar yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

OCAK ZAMMI İÇİN İKİ KRİTİK VERİ KALDI

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kasım ve aralık aylarına çevrildi.

Yılın son iki ayının enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışı kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları da toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre belirlenecek.

KÖK MAAŞ AYRINTISI ÖNEM TAŞIYOR

Refah payının hayata geçirilmesi halinde artışların kök maaşlar üzerinden hesaplanması bekleniyor.

Bu durumda kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşların alacağı ödeme açısından Hazine desteği önem taşıyacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Türkiye'deki sözleri hala akıllarda! Ne oldu Greta gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin?

Gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin? Bu görüntü elden ele dolaşıyor
'Patronların Patronu' Félix Gallardo 80 yaşında öldü! El Chapo'yu o yetiştirmişti

Escobar'ın kokainini ABD'ye taşıdı! El Chapo'yu da o yetiştirdi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı25

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara galibiyetle geri döndü

Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara geri döndü! İşte maçın sonucu
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Bursa'da yan yana 5 ev alevlere teslim oldu! 10 kişi dumandan etkilendi

Bir evde başladı, neredeyse mahalle küle dönüyordu