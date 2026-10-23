Zonguldak Kilimli'de 3 işçinin öldüğü maden patlamasına SGK başmüfettiş görevlendirdi

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA