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Kemer Belediyesi şirketinin müdürü 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı

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Kemer Belediyesi'nin şikayetiyle başlatılan soruşturmada, belediye şirketi müdürü Mustafa K. Y., kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Belediye, şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığının anlaşıldığını açıkladı.

Kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiası ile Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, belediye şirketinin müdürü Mustafa K. Y. tutuklandı. Kemer Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada "Şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Antalya'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan belediye iştiraki şirketin müdürü Mustafa K. Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şirket müdürü Musta K. Y.'nin tutuklanmasının ardından Kemer Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılında 696 sayılı KHK ile kurulan Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne 01/06/2018 tarihli 02 sayılı genel kurul kararı ile dönemin belediye başkanı M.G. tarafından şirket müdürü olarak M.K.Y. münferiden temsile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu şirket Kemer Belediyesi'ne personel hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Her ay sonu verdiği hizmet karşılığında mevzuat gereği şirket karı ve genel yönetim giderlerini ekleyerek düzenlemiş olduğu hakediş faturaları belediyemize intikal ettikten sonra ödemeler yapılmıştır. Belediye şirketine SGK ve vergi borçları için ödemeler yapılmasına rağmen 10/11/2026 tarihinde İller Bankası aracılığıyla aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ayrılan paydan (İller Bankası Payı) Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne ait SGK ve vergi borçlarından ötürü kesinti yapıldığı tespit edilmiş olup, belediye yetkililerince bu kesintinin neden yapıldığı araştırılması sonucunda şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığı anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgi almak için belediye yetkililerince şirket müdürü M.K.Y. defalarca telefon ile aranmış olup kendisine ulaşılamamış aynı zamanda çalışma ofisinde de olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum belediyemizde şüphe uyandırmış olup belediye görevlileri ve bizzat Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafınca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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