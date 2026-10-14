Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

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Borçlanma ve ihya tutarları, prime esas kazancın alt sınırı olan brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanıyor. Bu nedenle Ocak ayındaki asgari ücret artışı, emeklilik için eksik primini tamamlamak isteyenlerin maliyetini doğrudan etkileyecek.

BORÇLANMA VE İHYA ORANI YÜZDE 45'E ÇIKMIŞTI

19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanunla, askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında uygulanan prim oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltildi. Bağ-Kur’da durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasında uygulanan oran da yüzde 34,75'ten yüzde 45'e çıkarıldı. Doğum borçlanmasında ise oran yüzde 32 olarak korundu.

Borçlanma tutarı, prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırı arasında, başvuru sahibinin belirleyeceği bir kazanç üzerinden hesaplanıyor. 2026'da günlük brüt asgari ücret, yani alt sınır 1.101 lira, üst sınır ise bunun 9 katı olan 9 bin 909 lira.

GÜNCEL MALİYET: 1 YILLIK İHYA 178 BİN LİRA

Alt sınırdan yapılan hesaplamaya göre, askerlik borçlanması ve Bağ-Kur ihyasının günlük maliyeti 495,45 lira oluyor. Bu tutar aylık 14 bin 863,50 liraya, yıllık 178 bin 362 liraya karşılık geliyor. 18 aylık askerlik borçlanmasının bugünkü maliyeti ise 267 bin 543 lira.

Doğum borçlanmasında günlük en düşük tutar 352,32 lira, aylık tutar 10 bin 569,60 lira olarak uygulanıyor.

ZAM ENFLASYON TAHMİNİ KADAR OLURSA FARK 50 BİN LİRAYI AŞACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 6 Eylül’de açıkladığı 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program’da, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlendi. Asgari ücrete Ocak ayında bu oranda zam yapılması halinde günlük ihya ve askerlik borçlanması maliyeti 636,16 liraya, aylık maliyet 19 bin 084,73 liraya yükselecek.

Bu senaryoda 1 yıllık ihyanın maliyeti 229 bin 16 liraya çıkacak, yıllık fark 50 bin 654 lirayı bulacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti ise 343 bin 525 liraya ulaşacak. Doğum borçlanmasının aylık tutarı da 13 bin 571 liraya yükselecek. Asgari ücret artışının henüz belli olmadığı, hesaplamanın varsayıma dayandığı hatırlatılıyor.

ÖDEME İÇİN 1 VE 3 AY SÜRE VAR

Hizmet borçlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) borç tutarını bildiren yazısının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor. Bağ-Kur ihyasında ise ödeme süresi tebliğden itibaren 3 ay. Süresi içinde ödenmeyen borç geçersiz sayılıyor.

Borçlanmada ihtiyaç duyulan sürenin bir kısmı borçlanılabiliyor. İhyada ise talep edilen durdurulmuş sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor.

"SON 7 YIL" KURALINA DİKKAT

Birden fazla statüde çalışan ve 2008 öncesinde sigortalı olanların hangi statüden emekli olacağı, son 7 yıl yani 2 bin 520 gün içinde hangi statüde daha fazla prim ödendiğine göre belirleniyor. Son 2 bin 520 günün en az 1.261 günü SSK’dan ödenmişse SSK şartları uygulanıyor. Bu nedenle Bağ-Kur’lu olup eksik primini SSK statüsünde tamamlayanlar, daha az prim günüyle emekli olabiliyor.

Kaynak: Haberler.com