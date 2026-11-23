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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malullük veya sağlık sorunları nedeniyle emekli aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişileri belirli aralıklarla kontrol muayenesine çağırabiliyor. Çalışma gücü kaybının devam edip etmediğinin yeniden değerlendirildiği bu süreçte, SGK'nın bildirdiği tarihe kadar muayeneye gitmeyenleri maaş kesintisi bekleyebiliyor. Üstelik kontrol muayenesine geç kalanların kesilen aylıklarını geri alabilmesi de belirli süre ve şartlara bağlı. Peki, SGK kontrol muayenesine gidilmezse ne olur, emekli maaşı kesilir mi? Kontrol muayenesi nasıl yapılır?

SGK KONTROL MUAYENESİ NEDİR?

SGK kontrol muayenesi, sağlık sorunları nedeniyle malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin sağlık durumlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla yapılan incelemedir. Bu süreçte kişinin çalışma gücü kaybının devam edip etmediği kontrol edilir.

SGK, kontrol muayenesi gereken kişilere belirlenen tarihten önce sevk yazısı göndererek ilgili sağlık kuruluşuna başvurmalarını ister. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre kurum, kontrol muayenesi tarihinden en az 3 ay önce kişiye bildirimde bulunur.

SGK KONTROL MUAYENESİNE GİDİLMEZSE NE OLUR?

SGK'nın kontrol muayenesi çağrısına geçerli bir mazereti olmadan belirtilen tarihe kadar yanıt vermeyen kişilerin aylıkları kesilebilir. Muayenenin süresi içinde yaptırılmaması halinde emekli aylığı veya ilgili ödeme, takip eden ödeme döneminde durdurulabilir.

Bu nedenle SGK'dan kontrol muayenesi sevk yazısı alan kişilerin bildirilen tarihe dikkat etmesi ve vakit kaybetmeden hastane randevusu alması gerekiyor.

SGK KONTROL MUAYENESİNDE EMEKLİ MAAŞI KESİLİR Mİ?

Kontrol muayenesine geçerli bir mazeret olmadan belirtilen süre içinde gitmeyenlerin emekli aylığı takip eden ödeme döneminde kesilebilir. Ancak muayeneye sonradan gidilmesi halinde aylığın yeniden bağlanması ve geçmiş dönem ödemelerinin alınması, raporun düzenlendiği tarihe ve belirlenen süreye göre değişiyor.

İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, kişi belirtilen tarihten itibaren 3 ay içinde kontrol muayenesini yaptırır ve malullük durumunun devam ettiği onaylanırsa kesilen aylıklarını toplu olarak alabiliyor.

Üç aylık sürenin aşılması halinde ise aylık, rapor tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanıyor. Bu durumda aradaki dönem için ödenmeyen aylıklar geri verilmiyor.

SGK KONTROL MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

SGK kontrol muayenesi sürecinde öncelikle kurumun gönderdiği sevk yazısının takip edilmesi gerekiyor. Kişinin, kontrol muayenesi tarihinden en az 3 ay önce gönderilen bildirimi aldıktan sonra ilgili hastaneden randevu alması ve belirtilen süre içinde muayenesini yaptırması gerekiyor.

Kontrol muayenesinde kişinin sağlık durumu ve çalışma gücü kaybının devam edip etmediği değerlendiriliyor. Hastanenin düzenlediği rapor, SGK'nın sağlık kurulu değerlendirmesinde dikkate alınıyor.

SGK KONTROL MUAYENESİNDE 3 AYLIK SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Kontrol muayenesinde dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri, üç aylık sürenin hangi tarihe göre hesaplandığı. İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre bu sürenin hesabında hastaneye başvuru tarihi değil, hastanenin raporu düzenlediği tarih esas alınıyor.

Bu nedenle hastaneye başvurunun son güne bırakılması, raporun zamanında düzenlenememesi halinde hak kaybına yol açabiliyor. Kontrol muayenesi çağrısı alanların randevu ve rapor sürecini gecikme ihtimalini de dikkate alarak planlaması önem taşıyor.

SGK KONTROL MUAYENESİ KARARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Kişi, SGK Kurum Sağlık Kurulunun çalışma gücü kaybına ilişkin kararına katılmıyorsa itiraz hakkını kullanabiliyor. İtirazı değerlendiren en üst merci Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu olarak belirtiliyor.

Ancak sağlık kurulu henüz kesin karar vermemiş ve yalnızca ek belge sunulmasını ya da yeniden muayene olunmasını istemişse bu ara karara itiraz edilemiyor.

MALULLÜK MAAŞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Malullük aylığı alırken Türkiye'de veya yurt dışında sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin aylığı kesiliyor. Kişinin işten ayrıldıktan sonra yeniden aylık talebinde bulunması halinde SGK tarafından tekrar kontrol muayenesine sevk edilmesi söz konusu olabiliyor.

Yapılan değerlendirmede ilk aylığa esas hastalığın devam ettiği tespit edilirse aylık, başvuruyu izleyen ödeme döneminden itibaren yeniden bağlanıyor.